Passagiere mussten am Düsseldorfer Flughafen zuletzt sowieso Geduld mitbringen. Am Mittwoch legte das Lufthansa-Bodenpersonal die Arbeit nieder. Die Auswirkungen waren nach Schilderung des Airports nicht gravierend. Andere Fluggesellschaften hatten sich vorbereitet.

Ein Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals hat nach Einschätzung des Airports keine großen Auswirkungen am Flughafen Düsseldorf gehabt. Der Flugbetrieb sei weitgehend normal gelaufen, hieß es vom größten Flughafen in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch. Bis zum Mittag hätten die Fluggesellschaften 19 Verbindungen von oder nach Düsseldorf annulliert - dabei sei es geblieben, sagte ein Flughafensprecher am Abend. Laut Plan waren über 430 Flugbewegungen mit insgesamt rund 57 000 Passagieren vorgesehen. Dazu lagen dem Flughafensprecher am Abend keine neuen Angaben vor.