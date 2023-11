Ein Mann soll in Düsseldorf seine Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag gemeinsam mitteilten, soll der 48-Jährige in der Nacht seine gleichaltrige Frau in einer Wohnung im Stadtteil Düsseltal attackiert haben. Sie kam ins Krankenhaus, der Tatverdächtige wurde festgenommen.