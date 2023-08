Als erster sogenannter Altstadt-Staatsanwalt sagt Tim Lisner (33) "Aggro-Chillern" den Kampf an. "Das sind Personengruppen, oft aus dem weiteren Umland, die am Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt die gewalttätige Konfrontation suchen", erläuterte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (CDU) am Freitag. "Es bedarf einer angemessenen, klaren und nachhaltigen Reaktion des Staates auf dieses Phänomen." Künftig sollen Strafverfahren mit Tatort Düsseldorfer Altstadt von einem neuen Sonderdezernat, bestehend aus Lisner und einem Amtsanwalt, schneller und effektiver abgewickelt werden.