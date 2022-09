Bei dem Zusammenstoß eines Autos und einer Straßenbahn in Düsseldorf ist der Autofahrer verletzt worden. Der 71-Jährige war am Samstag in seinem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr musste die Straßenbahn nach eigenen Angaben ein paar Meter nach hinten versetzen und die Autotür aufschneiden, um ihn zu befreien. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, es bestehe keine Lebensgefahr. Die beiden Fahrzeuge seien in einer Kreuzung kollidiert, wie die Feuerwehr Düsseldorf mitteilte. Der genaue Unfallhergang war am Samstagabend noch unklar.