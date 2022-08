Rettungskräfte machten sich am Mittwochmorgen zu einem Unfall in Düsseldorf (Symbolfoto)

Autofahrer fährt in Düsseldorf in Schülergruppe – vier Verletzte

In Düsseldorf ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer in eine Gruppe Schüler gefahren. Dabei wurden vier Personen verletzt. Vermutlich hatte der Fahrer eine rote Ampel übersehen.

In Düsseldorf ist ein Autofahrer in eine Schülergruppe gefahren und hat vier Menschen verletzt. Bei den Fußgängern habe es sich um Schüler und einen Vater gehandelt, die bei Grün an einer Fußgängerampel eine Straße überqueren wollten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Unfall in Düsseldorf: Autofahrer übersah möglicherweise Ampelsignal

Laut einem Bericht des Portals "Der Westen", sind die verletzten Kinder im Alter zwischen elf und zwölf Jahren.

Möglicherweise habe der Autofahrer am Mittwochmorgen wegen der tief stehenden Sonne die für ihn rote Ampel übersehe. Es gebe Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades. Der Unfall habe sich im Düsseldorfer Süden ereignet. Ein Team von Verkehrsunfallaufnahme-Spezialisten sei vor Ort.