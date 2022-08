An mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen wird am Dienstag der Europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma begangen. In Düsseldorf ist die Gedenkfeier an der Bronzefigur eines kleinen Mädchens des Künstlers Otto Pankok (1893-1966) in der Innenstadt geplant. Der Holocaust-Gedenktag wurde 2015 vom Europäischen Parlament in Erinnerung an die mehr als 500.000 Roma und Sinti, die im nationalsozialistisch besetzten Europa ermordet wurden, zum Gedenktag erklärt. Die Bronze-Plastik erinnert an ein Mädchen mit Namen Ehra, das aus Düsseldorf in ein Lager deportiert worden war und überlebt hatte.