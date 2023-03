Nachdem eine Gruppe von Jugendlichen einen Gleichaltrigen an einer Bushaltestelle in Düsseldorf-Vennhausen attackiert und beraubt haben soll, sind deren Wohnungen durchsucht worden. Es handele sich um drei Jungen und ein Mädchen zwischen 13 und 14 Jahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Vor knapp einer Woche bereits hatten die Beamten deren elterlichen Wohnungen durchsucht. Dabei seien Handys sichergestellt worden, mit denen die Teenager ihre Tat gefilmt haben sollen. Außerdem sei ein Teil der Beute sichergestellt worden.