Ein Ladendetektiv hat in einem Baumarkt in Düsseldorf ein Diebespaar mit sogenannten "Klau-Schürzen" auf frischer Tat ertappt. Der Sicherheitsmitarbeiter beobachtete, wie der Mann (30) mit einer gesicherten Zange anderer Zangen entsicherte und in der Schürze verschwinden ließ, wie die Polizei mitteilte. Die Frau (28) beobachtete dabei die Umgebung. Der Detektiv sprach das Duo an und informierte die Polizei. Die Schürzen trugen die Diebe unter der Kleidung.