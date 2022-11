Ein Mann verursachte am Freitagabend auf der Autobahn 44 bei Jüchen in der Nähe von Neuss zunächst einen Auffahrunfall, flüchtete dann mit dem Auto eines Ersthelfers und verunglückte wenig später auch damit. In dem Fluchtfahrzeug saß noch die 56 Jahre alte Beifahrerin des Ersthelfers, die bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Autobahnpolizei Düsseldorf mit.