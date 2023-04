Bei einem blutigen Streit in der Düsseldorfer Altstadt hat ein Mann lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Der 29-Jährige und ein Begleiter seien in der Nacht zum Sonntag mit einer unbekannten Gruppe vermutlich Jugendlicher verbal aneinandergeraten, bis der Konflikt eskaliert sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf mit. Der 29-Jährige sei dann aus der Gruppe heraus angegriffen und durch mehrere Stiche so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Die Gruppe flüchtete, sie bestand nach ersten Erkenntnissen aus vier bis fünf Menschen.