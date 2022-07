Drei am Düsseldorfer Flughafen tätige Männer sind durch eine Geste auffällig geworden, die für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) typisch ist. Die "Bild"-Zeitung berichtete am Freitag über den Vorfall. Ein Foto in sozialen Medien zeigt, wie drei Männer in Arbeitskluft am Rollfeld stehen und ihre Zeigefinger symbolisch nach oben strecken. Dem Bericht zufolge wurden die Ausweise gesperrt, damit die Männer keinen Zutritt mehr haben zu Sicherheitsbereichen des Flughafens.