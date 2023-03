Am Flughafen Düsseldorf trainieren in der Nacht auf Donnerstag rund 1100 Einsatzkräfte für den Ernstfall. Das teilten Bundespolizei und Polizei am Abend mit. Auch der Zoll sei beteiligt. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt. Es könne laute Knallgeräusche und Rauch geben, hieß es weiter. Geübt werde das Zusammenspiel bei verschiedenen Szenarien, hieß es weiter. Der Übungsbereich ist großräumig abgesperrt und nicht einsehbar.