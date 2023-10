Mit Hits wie "Abenteuerland" füllt die schwäbische Deutsch-Pop-Gruppe Pur seit Jahrzehnten große Hallen. Nun gibt es die bekanntesten Lieder für textsichere und treue Fans auch in einem Musical.

Das Musical "Abenteuerland" hat am Sonntag in Düsseldorf seine Weltpremiere gefeiert. Und gejubelt wurde im Publikum von Beginn an kräftig. Bei dem offiziellen Startschuss des Musicals im Capitol Theater zeigten sich die Bandmitglieder Hartmut Engler (61), Rudi Buttas (68) und Joe Crawford (60) sichtlich gerührt.

Das Musical handelt von den großen und kleinen Sorgen der fiktiven Familie Schirmer. Auf der Bühne werden die Alltagsprobleme der drei Generationen behandelt - am Ende natürlich mit Happy End. Insgesamt sind 30 Pur-Stücke im Musical zu hören. Unter anderem wurden die Hits "Abenteuerland", "Ich lieb' Dich" und "Drachen sollen fliegen" in das Musical eingebaut.

Eigens für das Musical wurde das große Bühnenportal des Capitol Theaters in einem ehemaligen Straßenbahndepot abgerissen. Damit wurde Platz geschaffen für die moderne Bühnentechnik und das Set. Zum Premierenabend waren rund 1100 Zuschauer gekommen. Unter ihnen waren auch Stars wie Schauspieler Sky du Mont, Schauspielerin Bettina Zimmermann und Sänger Max Giesinger.

Hartmut Engler erklärte im Vorfeld der Premiere, dass es für die Band "logisch" sei, dass das Musical in Düsseldorf beheimatet ist, da Nordrhein-Westfalen eine enorme Pur-Fanbase habe.

Nicht nur das Musical trägt den Titel "Abenteuerland", sondern auch das meistverkaufte Album der Band. "Abenteuerland" wurde über zwei Millionen Mal verkauft und mit vierfachem Platin-Status ausgezeichnet. Die Band Pur zählt zu den erfolgreichsten Popgruppen Deutschlands und wurde vor 43 Jahren in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg gegründet.

