Die Polizei Düsseldorf hat bei einer Gaststättenkontrolle und Wohnungsdurchsuchung Drogen "in nicht geringer Menge" und mehrere Tausend Euro Bargeld sichergestellt. Außerdem wurde bei der Razzia am Freitagabend ein 52 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels und Drogenhandels festgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.