Bürger haben zum Gedenken an die Opfer der Explosion in einem Hochhaus, bei dem mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schwer verletzt wurden, am Tatort Kerzen und Blumen niedergelegt. Foto

Die Explosion in einem Hochhauses in Ratingen, bei der acht Einsatzkräfte schwer verletzt wurden, beschäftigt den Landtag. Die Gewerkschaft GdP NRW warnt vor "parteipolitischen Ränkespielen".

Nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf kommt am heutigen Montag (9.00 Uhr) der Innenausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung zusammen. Ein 57-jähriger Ratinger soll die Explosion am 11. Mai ausgelöst haben, als Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seine Wohnungstür öffneten. Gegen ihn ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Abgeordneten wollen sich über die Hintergründe des Geschehens und den Stand der Ermittlungen informieren. Beantragt hatte die Sitzung die SPD-Fraktion. "Es geht auch darum, wie wir unsere Sicherheitskräfte besser schützen können", hatte deren innenpolitische Sprecherin Christina Kampmann angekündigt.

Wie bekannt wurde, war der Verdächtige zuvor mehrfach wegen Körperverletzungen aufgefallen. Außerdem soll er zu Verschwörungstheorien neigen und der Prepper-Szene angehören. Als Prepper, abgeleitet vom englischen "prepare" (vorbereiten), werden Menschen bezeichnet, die sich auf das Überleben im Katastrophenfall vorbereiten. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Ein Polizist hatte wenige Tage zuvor deswegen vergeblich an der Tür geklingelt.

Kurz vor der Sitzung warnte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) NRW vor "parteipolitischen Ränkespielen". "Dass sich Politiker über den Stand der Ermittlungen informieren, gehört zu ihren Aufgaben", sagte der GdP-Landesvorsitzende Michael Mertens am Sonntag.

"Aber die Art und Weise, wie es zu der Sondersitzung gekommen ist, deuten darauf hin, dass es einigen Politikern nicht nur um ihr Mitgefühl mit den schwer verletzten Einsatzkräften geht, sondern auch darum, den Innenminister aus parteipolitischen Motiven unter Druck zu setzten", sagte Mertens und fügte hinzu: "Uns hat das zutiefst verstört."

Die GdP NRW verweist darauf, dass der erste Haftbefehl gegen den Mann wegen einer geringfügigen nicht bezahlten Geldstrafe ausgestellt worden sei. Der Einsatz selbst sei ein Routineeinsatz gewesen, weil es Anzeichen für eine hilflose Person gegeben habe. "Nach allem, was wir bisher wissen, konnten die Kollegen nicht vorgewarnt sein", sagte ein Sprecher der GdP NRW am Sonntag.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte zum Gesundheitszustand der schwer verletzen Einsatzkräfte zuletzt berichtet, dass eine Polizistin und ein Rettungshelfer noch immer in Lebensgefahr schweben. Sie befänden sich mit schwersten Verletzungen im künstlichen Koma, sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Weitere Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten lägen noch auf der Intensivstation. "Der Genesungsprozess wird bei einigen voraussichtlich sehr, sehr lange andauern", erklärte Reul.