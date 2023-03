Ein Mann ist bei Arbeiten an einem Haus verschüttet und tödlich verletzt worden. Der 51-Jährige hatte am Samstagabend eine Wand des dreieinhalbstöckigen Hauses in Duisburg-Bergheim unterhalb des Bodens freigelegt, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei fiel plötzlich eine Mauer von der anderen Seite der Baugrube auf den Arbeiter und begrub ihn unter sich. Am Sonntag liefen Untersuchungen am Unglücksort. Ein Statiker sei vor Ort, berichtete die Feuerwehr.