Ein 25-jähriger soll in Duisburg versucht haben, seine Freundin bei einem Autounfall zu töten. Zwischen dem Pärchen sei es am Dienstag zu einem heftigen Streit gekommen. Die Situation sei immer weiter eskaliert, bis der Mann seine 22 Jahre alte Freundin mit vorgehaltenem Messer gezwungen habe, zu ihm ins Auto zu steigen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.