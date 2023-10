Bei einem missglückten Anlegemanöver auf der Ruhr bei Duisburg ist ein 65 Jahre alter Schiffsführer eines Tankschiffes verletzt worden. Laut Polizei soll die Besatzung bei dem Unfall am Montagnachmittag versucht haben, ein Auto von dem Schiff mit einem Kran an Land zu hieven. Der Kran sei aber bei der Anfahrt des Schiffes auf die Anlegestelle zu weit ausgefahren worden und mit einer Brücke kollidiert. Der Kran mitsamt Auto sei umgestürzt, auf das Steuerhaus des Schiffes gefallen und habe den 65-Jährigen eingeklemmt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er kam ins Krankenhaus. An der Brücke - einer Autobahnbrücke für die A 59 - sei kein Schaden entstanden.