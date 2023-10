An einer pro-palästinensischen Demonstration in Duisburg haben sich am Donnerstagabend nach Polizei-Angaben nur etwa 15 Menschen beteiligt. Angemeldet gewesen waren 20 bis 30. Ein Polizeisprecher sagte, die Kundgebung verlaufe friedlich. Am Montag waren in Duisburg rund 110 pro-palästinensische Demonstranten auf die Straße gegangen.