Die Opfer der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio am Dienstagabend sind Männer zwischen 21 und 32 Jahren gewesen. Das teilte die Duisburger Polizei mit. Einer der vier Angegriffenen schwebt nach Angaben der Polizei Essen weiter in Lebensgefahr. Aus Ermittlerkreisen hieß es, sein Zustand sei sehr schlecht. Drei Menschen seien notoperiert worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. "Wir ermitteln mit Hochdruck."