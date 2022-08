Bei einer Razzia gegen Clankriminalität in Duisburg haben die Behörden nach Polizeiangaben 13 Objekte durchsucht und 130 Personen kontrolliert. Bei den Durchsuchungen etwa von Gaststätten und Lokalen sei es um illegales Glücksspiel, Schwarzarbeit, unversteuerten Shisha-Tabak sowie Schulden bei der Stadt gegangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der Aktion am Freitagabend war auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dabei. Neben der Polizei seien unter anderem Staatsanwaltschaft, Zoll und Steuerfahndung beteiligt gewesen, hieß es.