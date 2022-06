Die Polizei im Ruhrgebiet ist am Dienstagabend gegen Drogenhändler vorgegangen und hat acht Wohnungen und drei Gewerbegebäude in Essen und Gelsenkirchen durchsucht. Auch sollten mehrere Haftbefehle vollstreckt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Da Hinweise vorlägen, dass ein Teil der Personen über Waffen verfüge und gewaltbereit sei, seien Spezialeinsatzkräfte eingesetzt worden. Der Einsatz sei das Ergebnis von intensiven und monatelangen Ermittlungen. Eine genaue Bilanz der Aktion gibt es nach Angaben der Polizei erst in den nächsten Tagen.