Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf ein wechselhaftes Wochenende einstellen. Für Freitag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Vormittag zahlreiche Schauer und teils kräftige Gewitter, lokal kann es auch zu Unwettern kommen. Auch Sturmböen könnten in Schauer- und Gewitternähe auftreten. Die Temperaturen liegen bei bis zu 27 Grad, in Hochlagen bei bis zu 22 Grad.

Am Samstag wird bei bis zu 24 Grad ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Am Sonntag soll es dann maximal 22 Grad warm werden, am Montag 21 Grad. Während es am Sonntag bewölkt bis regnerisch ist und auch Gewitter möglich sind, wird der Montag neben einzelnen Schauern mitunter heiter.

DWD-Vorhersage