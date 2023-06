In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen zum Ende der Woche gegen Regenschauer und teilweise auch Gewitter wappnen. Nach einzelnen schwachen Regenschauern am Vormittag komme es ab dem späten Donnerstagnachmittag zu Regen und Gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Gerade ab Donnerstagabend kann es demnach vereinzelt kräftig und mit lokalem Starkregen gewittern. Die Temperaturen liegen bei 24 bis 27 Grad und im Hochsauerland bei 20 Grad. Der Wind gehe schwach bis mäßig, während Regenschauern und Gewittern seien auch starke oder mitunter stürmische Böen möglich.

Der Freitag beginne mit einigen Wolken, dann heitere es aber zunehmend auf, hieß es weiter vom DWD. Das Thermometer zeigt 21 bis 24 Grad, in den Hochlagen um 19 Grad sowie auf dem Kahlen Asten um 16 Grad an. Dazu komme abermals schwacher bis mäßiger Wind. Am Samstag gibt es laut dem DWD noch einmal Regen, der sich im Laufe des Tages teilweise schauerartig verstärken kann. Die Werte liegen bei 20 bis 22 Grad, in höheren Lagen bei 18 Grad und auf dem Kahlen Asten noch bei 15 Grad. Hinzu komme schwacher bis mäßiger Wind, der bei etwas kräftigerem Regen vereinzelt zu starken bis stürmischen Böen werde.

Wetterbericht des DWD