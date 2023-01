Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Samstag sei es zunächst teils aufgelockert und teils neblig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Im Tagesverlauf lockere es von Norden zunehmend auf und zeitweise sei die Sonne zu sehen. Dazu sei es trocken bei Höchsttemperaturen zwischen ein und vier Grad. Am Sonntag erwartet der DWD mehr Wolken und örtlich etwas Regen. Im Bergland seien auch ein paar Schneeflocken möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal zwei bis fünf Grad. Auch zu Wochenbeginn rechnen die Meteorologen mit einem Mix aus Sonne und Wolken.