In Nordrhein-Westfalen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Donnerstag ist es zunächst wechselnd bis stark bewölkt mit Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Zum Nachmittag soll der Regen dann nachlassen. In höheren Lagen, in Ostwestfalen und bei Regenschauern kann es einzelne starke Böen geben. Die Temperaturen erreichen laut DWD-Prognose 18 bis 22 Grad.