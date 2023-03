Ein Mann ist in Hagen-Hohenlimburg nach Polizei-Angaben in der Nacht zu Montag in die Lenne gesprungen und seitdem vermisst. Zunächst wurde die Polizei wegen eines mutmaßlichen Einbruchs alarmiert, wie eine Sprecherin sagte. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Beamten dann zwei Verdächtige fest, von denen einer festgenommen wurde und der andere Richtung Lenne wegrannte.