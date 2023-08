Der Rückgang der Reallöhne der Beschäftigten in der Industrie und im Dienstleistungsbereich ist in Nordrhein-Westfalen im 2. Quartal dieses Jahres gestoppt worden. Die effektiven Bruttomonatsverdienste seien zwischen April und Juni preisbereinigt erstmals wieder um 0,1 Prozent höher gewesen als ein Jahr zuvor, berichtete das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag. Während die Lebenshaltungskosten erneut deutlich um 6,2 Prozent stiegen, erhöhten sich die Nominallöhne sogar noch geringfügig stärker um 6,3 Prozent. Sieben Quartale lang waren die waren die Reallöhne zuvor im bevölkerungsreichsten Bundesland stetig gesunken.