Die Polizei in Hagen ist am Dienstagabend wegen einer möglichen Gefährdungslage in der Innenstadt mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach Auskunft eines Polizeisprechers sind am Multiplexkino Cinestar zahlreiche Polizeikräfte und Sprengstoffspürhunde wegen einer "möglichen Gefährdungslage durch eine verdächtige Person". Der Gebäudekomplex wurde geräumt und abgesperrt. "Es laufen polizeiliche Maßnahmen", sagte ein Polizeisprecher.