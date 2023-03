Alex Barta war nach seinem 1010. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga den Tränen nah und wollte einfach nur noch weg. Für den 40 Jahre alten Kapitän der Düsseldorfer EG war das bittere 6:7 (2:1, 4:2, 0:3) nach Verlängerung beim ERC Ingolstadt am Freitagabend womöglich sein letztes Spiel in der DEL. "So kurz nach dem Spiel möchte ich darüber nicht reden", sagte Barta bei MagentaSport direkt nach dem Playoff-Aus mit der DEG.