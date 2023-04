Die Iserlohn Roosters haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) Center Cedric Schiemenz verpflichtet. Wie der Club am Karfreitag mitteilte, wechselt der 24 Jahre alte Angreifer vom Liga-Rivalen Düsseldorfer EG nach Iserlohn. Schiemenz war zuletzt zwei Jahre für die Düsseldorfer aktiv und hat für seine bisherigen Vereine DEG, Schwenninger Wild Wings und Eisbären Berlin insgesamt 174 Spiele in der DEL bestritten.