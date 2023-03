Die Düsseldorfer EG hat sich nach nur einer Saison von Cheftrainer Roger Hansson getrennt und den bisherigen Co-Trainer Thomas Dolak zum Nachfolger ernannt. Dies teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Der 55 Jahre alte Schwede war zuvor mit seinem Team im Playoff-Viertelfinale in fünf Spielen am ERC Ingolstadt gescheitert.