Im deutschen Eishockey gibt es neben den üblichen Favoriten auch einen weiteren Titelkandidaten.

Die Kölner Haie könnten in der 30. Saison der Deutschen Eishockey Liga zum großen Überraschungsteam werden. Das jedenfalls glauben mehrere DEL-Trainer und Sportdirektoren, die den achtmaligen deutschen Meister wieder als stark genug ansehen, um den üblichen Favoriten EHC Red Bull München, Adler Mannheim und Eisbären Berlin in der am Donnerstag beginnenden Saison die Stirn zu bieten.

"Es gibt sicher mehrere Favoriten, aber ich sage Köln, weil es mal an der Zeit ist für einen anderen Titelträger als Berlin, Mannheim oder München", sagte stellvertretend Frankfurts Sportdirektor David Fritzmeier in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zum Meisterschaftsrennen.

"Die Haie haben ihren Kader in der Abwehr sowie im Sturm sehr gut verstärkt - unter anderem mit deutschen Talenten wie Tim Wohlgemuth und Justin Schütz oder auch Frederik Storm als Importspieler", argumentierte Straubings Trainer Tom Pokel. Selbst beim Kölner Erzrivalen Düsseldorfer EG hat Trainer Thomas Dolak die Haie zumindest als Geheimfavorit auf dem Zettel.