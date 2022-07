Verteidiger Nick Bailen hat sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga den Kölner Haien angeschlossen. Der 32-Jährige, der 25 internationale Einsätze für Belarus absolviert hat, kommt vom russischen Club Traktor Tscheljabinsk. "Nick Bailen ist ein offensiv ausgerichteter, rechtsschießender Verteidiger, der seit einigen Jahren in verschiedenen Ligen in Europa seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Mit dieser Verpflichtung ist unsere Kaderplanung zu diesem Zeitpunkt erst einmal abgeschlossen", sagte Trainer Uwe Krupp am Sonntag.