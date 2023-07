Die Düsseldorfer EG treibt ihre Planungen für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) voran. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt der 25 Jahre alte kanadische Angreifer Kohen Olischefski nach Düsseldorf. Olischefski, der zuletzt in den nordamerikanischen Liga AHL und ECHL für die Rochester Americans und die Cincinnati Cyclones spielte, erhält einen Vertrag bis 2024.