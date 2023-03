Die Düsseldorfer EG hat sich in der Playoff-Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gegen den ERC Ingolstadt zurückgekämpft. Am Sonntag gewann der achtmalige deutsche Meister dank einer späten Leistungssteigerung nach einem lange ganz schwachen Auftritt das dritte Viertelfinalspiel beim ERC Ingolstadt mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Nationalstürmer Alexander Ehl in der 17. Minute der Overtime. Zuvor hatte Stephen MacAulay Ingolstadts Führung durch Kapitän Fabio Wagner (6.) erst spät in doppelter Überzahl ausgeglichen (56.).

Die Düsseldorfer EG hat sich in der Playoff-Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gegen den ERC Ingolstadt zurückgekämpft. Am Sonntag gewann der achtmalige deutsche Meister dank einer späten Leistungssteigerung nach einem lange ganz schwachen Auftritt das dritte Viertelfinalspiel beim ERC Ingolstadt mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Nationalstürmer Alexander Ehl in der 17. Minute der Overtime. Zuvor hatte Stephen MacAulay Ingolstadts Führung durch Kapitän Fabio Wagner (6.) erst spät in doppelter Überzahl ausgeglichen (56.).

Die ersten beiden Spiele hatte die DEG unglücklich verloren. Am Dienstag geht es in der Best-of-seven-Serie, in der vier Siege zum Weiterkommen nötig sind, in Düsseldorf (19.00 Uhr/MagentaSport) weiter. "Wir hoffen natürlich, dass das jetzt Kräfte freimacht und wir zu Hause direkt nachlegen können", sagte Düsseldorfs Co-Trainer Daniel Kreutzer bei MagentaSport.

Am Sonntag hatte Ingolstadt auf Top-Verteidiger Matt Bodie verzichten müssen, der nachträglich für seinen hinterhältigen Stockschlag in die Kniekehle von MacAulay am Freitag beim 3:1 Ingolstadts in Düsseldorf gesperrt worden war. Im Spiel selbst war die Aktion vom schwachen Schiedsrichtergespann nicht geahndet worden. Dies hatte auch Folgen für den russischen Referee Roman Gofman, der die ersten beiden Partien geleitet hatte, am Sonntag aber nicht mehr zum Einsatz kam.

DEL-Statistik zum Spiel