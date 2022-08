Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat eine zunehmende Ausgrenzung differenzierter Positionen in öffentlichen Debatten beklagt. Dies habe "mit einem veränderten Kommunikationsverhalten der Gesellschaft zu tun", sagte Kurschus am Dienstagabend vor Journalisten in Dortmund. Die führenden Leitmedien hätten stark an Bedeutung verloren, stattdessen spiele sich die entscheidende Kommunikation in den sozialen Netzwerken ab. "Da wird Stimmung gemacht. Wir haben auch eine immer weniger toleranzbereite Kommunikation. Es werden immer nur Schwarz-Weiß-Positionen gegeneinander gesetzt."