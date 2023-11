Leverkusens Jeremie Frimpong wird der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen am Samstag gegen Irland und am Dienstag auf Gibraltar fehlen. Wie der Tabellenführer der Bundesliga am Freitagabend beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) mitteilte, plagen den 22 Jahre alten Rechtsverteidiger leichte Hüftprobleme. Das Trainingscamp des Nationalteams habe er deshalb vorzeitig verlassen. Ein Einsatz Frimpongs im kommenden Bundesliga-Spiel am 25. November bei Werder Bremen werde aber angestrebt, hieß es.