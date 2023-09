Die Stadtwerke-Kooperation Trianel will an ihrem Gaskraftwerksstandort Hamm einen dritten, wasserstofffähigen Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerksblock errichten. Die Gesellschafter hätten mehrheitlich für den Einstieg in die erste Phase einer Projektplanung gestimmt, teilte das Unternehmen am Montag in Hamm mit. Der Block soll eine Leistung von 500 Megawatt haben und mit bis zu 100 Prozent Wasserstoff betrieben werden können. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.