Wegen höherer Kosten für Gas und Strom hat Nordrhein-Westfalens Industrie ihre Fertigung etwas runtergefahren. Im Mai habe die energieintensive Industrie 11,8 Prozent weniger produziert worden als im Vorjahresmonat, teilte das Landesstatistikamt am Mittwoch mit. In den übrigen Industriebereichen war die Situation anders: Sie legten um 0,4 Prozent zu. Rechnet man beide Bereiche zusammen, kommt die NRW-Industrie im Mai insgesamt auf ein Minus von 4,6 Prozent. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges 2022 zogen die Preise für Wärme und Strom an. Das macht Deutschlands Fertigungszweigen stark zu schaffen.