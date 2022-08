Um Erdgas einzusparen, steht ein weiteres Steinkohlekraftwerk aus der Reserve in Deutschland vor dem Neustart. Es handelt sich um das Kraftwerk Heyden im nordrhein-westfälischen Petershagen an der Grenze zu Niedersachsen. Es soll vom kommenden Montag an bis Ende April 2023 an den Markt zurückkehren, wie der Betreiber Uniper am Montag erklärte.