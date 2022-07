Der Sozialverband VdK berichtet von einer wachsenden Verängstigung vor allem älterer Menschen wegen der Energie- und Ukraine-Krise, Inflation und Corona. Bei vielen Anrufern sei «ein hoher Grad von Unruhe und Lebensangst vorhanden», sagte der Vorsitzende des VdK Nordrhein-Westfalen, Horst Vöge, am Dienstag in Düsseldorf. Etliche sorgten sich: «Müssen wir alle in Wärme-Hallen, weil wir unsere Wohnung nicht mehr heizen können? Müssen wir aus unserer Wohnung raus, weil wir die Heizkosten nicht mehr zahlen können?»