Der nordrhein-westfälische Landtag hat am Mittwoch eine Aufweichung des pauschalen 1000-Meter-Mindestabstandes von Windrädern zu Wohnbebauungen beschlossen. Die Abstandsregel wird für sogenannte Repowering-Vorhaben abgeschafft. Beim Repowering ersetzen moderne, leistungsstärkere Anlagen ältere an bestehenden Standorten. Die entsprechende Gesetzesänderung wurde mit den Stimmen der schwarz-grünen Regierungsfraktionen verabschiedet. Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) sagte, mit dem Repowering-Gesetz seien "die Segel in Richtung mehr Windkraft gesetzt".