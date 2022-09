Angesichts "dramatischer finanzieller Belastungen" fordern kinderreiche Familien besondere Hilfen. Ab dem dritten Kind sei eine zunächst auf zwei Jahre befristete Energiekostenpauschale in Höhe von 100 Euro pro Monat erforderlich, teilte der Verband kinderreicher Familien Deutschland (KRFD) am Samstag in Mönchengladbach mit. "Es braucht sowohl eine kurzfristige Lösung bei den Energiepreisnachzahlungen als auch langfristig eine deutliche Kindergelderhöhung, bei deren Ausgestaltung die Anzahl der Kinder berücksichtigt wird", sagte die Verbandsvorsitzende Elisabeth Müller am Samstag laut Mitteilung. "Ob ich ein Kind oder drei habe, ist ein deutlicher Unterschied."