NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte über den Ausbau der Energie-Infrastruktur gesprochen. "Wir stehen gemeinsam vor großen Herausforderungen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Folgen für ganz Europa. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig zusammenzustehen", sagte Wüst laut der Staatskanzlei am Montag in Den Haag. Wüst war zu einem eintägigen Antrittsbesuch in das Nachbarland gereist.