Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) hat sich ein 16-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Demnach fuhr der Radfahrer in die Herbeder Straße, ohne auf die Vorfahrt eines 37-jährigen Autofahrers zu achten. Der Fahrer des Wagens blieb bei dem Zusammenstoß am Sonntagabend unverletzt. Der 16-Jährige trug laut Polizei keinen Helm.