Ein mutmaßliches Autorennen haben sich eine 34-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann in Schwelm im Ennepe-Ruhr-Kreis geliefert. Einer Polizeistreife seien am späten Donnerstagabend die beiden Autos aufgefallen, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander fuhren, teilte die Polizei am Freitag mit.