Beim Brand eines Ladenlokals in einem Einkaufszentrum in Schwelm ist am Freitagnachmittag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Drei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser. Die Brandursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa zwei Millionen Euro. Das gesamte Center sei geräumt und die Zufahrtsstraßen seien abgesperrt worden. Zur Untersuchung der Brandursache wurde der Brandort wie üblich beschlagnahmt.