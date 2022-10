Die Polizei hat einen 63-Jährigen gefasst, der wegen Totschlags an einer Frau in Witten gesucht worden war. Der Tatverdächtige aus Warstein habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Die 65 Jahre alte Frau war am Montag in ihrer Wohnung tot gefunden worden. Bei der Obduktion wurden eindeutige Hinweise auf ein Tötungsdelikt festgestellt. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei keine Angaben. Nach dem Fund der Toten hatte die Polizei mitgeteilt, der Tatverdächtige sei möglicherweise mit dem Wagen der Frau unterwegs.