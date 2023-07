Ein Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung in Ennepetal bei Hagen soll über mehrere Jahre hinweg schwer an Demenz erkrankte Frauen sexuell missbraucht haben. Der 51-Jährige sitze seit dem 13. Juli in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen, er ist inzwischen freigestellt.